WIRE MOTHER ENERGY DRINK
|Daniel Lavery
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Previously in this series: Two Mom Energy Drink and Let Your Dad Die Energy Drink.
“In her well-researched account of Harlow’s life and work, '“Love at Goon Park,'“ Deborah Blum describes how Harlow removed newborn infants from their mothers and housed them with surrogate mothers, some made of terry cloth and some of wire. When exposed to a moving toy or a strange room, babies with cloth mothers rushed to them, buried their faces in the soft fabric and relaxed. Their peers, with only wire mothers, shook in terror against the wall. Left alone for months with only wire mothers, they pined away, staring at the world with lifeless eyes, like my orphaned baboon.” (NY Times, 2003.)
FROM THE MAKERS OF “TWO MOM ENERGY DRINK,” AN EXCITING DEVELOPMENT IN THE FIELD OF LIQUID STIMULANTS
IT’S NOT “FOOD ENERGY” IT’S JUST “ENERGY ENERGY”
IT’S NOT REGULAR BUT IT’S FINE
AVAILABLE IN TWO CONDITIONS: WITH OR WITHOUT
DRINK IT OR DON’T
WIRE MOTHER ENERGY NEITHER APPROVES NOR DISAPPROVES
WIRE MOTHER ENERGY: “IT’S THERE”
WIRE MOTHER ENERGY DRINK DOES NOT RAISE SAFETY CONCERNS FOR ADULTS
WHEN YOU CAN’T GET WHAT YOU NEED IN TIME, REACH FOR WIRE MOTHER ENERGY DRINK
AVAILABLE IN TWO LIVELY FLAVORS: “A LITTLE STRANGE” AND “ISOLATION CHAMBER”
INVIGORATING, BRISK, UNYIELDING: WIRE MOTHER ENERGY DRINK
IT’S GOOD ENOUGH
IT’S HERE
IT’S GOOD ENOUGH
IT’S GOT SOMETHING AND THAT’S MORE THAN WHAT YOU’VE GOT
EACH WIRE MOTHER ENERGY DRINK SOLD WITH DETACHABLE NOZZLE
SAME GREAT TASTE AS CLOTH MOTHER ENERGY DRINK AT HALF THE COST
WIRE MOTHER ENERGY DRINK IS STORED IN A “THERMAL NEUTRAL ZONE,” THE RANGE WHERE TEMPERATURE IS NEITHER COMFORTABLE NOR UNCOMFORTABLE
WIRE MOTHER ENERGY: IT’S HERE SO JUST DRINK IT
THE RESULTS OF WIRE MOTHER ENERGY DRINK WILL BE PUBLISHED AT THE NEXT ANNUAL CONVENTION OF THE AMERICAN ENERGY DRINK ASSOCIATION IN WASHINGTON DC
PASS THE FEAR TEST WITH WIRE MOTHER ENERGY DRINK
REHABILITATION IS POSSIBLE WITH WIRE MOTHER ENERGY DRINK
REENTRY IS POSSIBLE WITH WIRE MOTHER ENERGY DRINK
CRUDE INTERACTIVE PATTERNS ARE POSSIBLE WITH WIRE MOTHER ENERGY DRINK
EXPLORE THE EXCITING NEW WORLD OF SUBSTITUTION WITH WIRE MOTHER ENERGY DRINK
JUST ONE CAN SUPPLIES 100% OF THE DAILY RECOMMENDED DOSAGE OF GROWTH HORMONE, ANTIBODY TITER, AND GLUCOCORTICOIDS
EVERYONE AT WIRE MOTHER ENERGY DRINK IS VERY EXCITED TO SEE IF YOU CAN FINISH THE CAN ON YOUR OWN WITHOUT HELP
FINISH IT ON YOUR OWN WITHOUT HELP WITH WIRE MOTHER ENERGY DRINK
STOP PICKING AT IT WITH WIRE MOTHER ENERGY DRINK
DEVELOP ERRATICALLY WITH WIRE MOTHER ENERGY DRINK
GET OUT OF THE CORNER AND GET YOURSELF A GLASS OF WIRE MOTHER ENERGY DRINK
EVERYTHING YOU NEED TO FORM YOUR OWN CONNECTIONS, NOW IN CAN FORM
ALSO AVAILABLE IN WIRE MESH
PROVIDE, PROVIDE
PROVIDE, PROVIDE
PROVIDE, PROVIDE WITH WIRE MOTHER ENERGY DRINK
STOP CLIMBING THE WALLS AND LEARN TO ENJOY THE BOTTOM OF THE APPARATUS WITH WIRE MOTHER ENERGY DRINK
WIRE MOTHER ENERGY DRINK: WHEN YOU NEED TO WALK IT OFF, WE’LL BE THERE
WE’LL ALWAYS BE THERE AND IF THAT’S NOT ENOUGH THAT’S BEYOND THE SCOPE OF WIRE MOTHER ENERGY DRINK
MATERIAL RESOURCES WILL HAVE TO BE ENOUGH
WHY NOT JUST DRINK IT?
IT’S HERE SO WHY NOT DRINK IT?
WIRE MOTHER ENERGY DRINK IS HERE AND YOU CAN DRINK IT
YOU DON’T HAVE TO DRINK IT NOW BUT IF YOU WANT TO KEEP GOING YOU’RE GOING TO HAVE TO DRINK SOMETHING
IT MIGHT AS WELL BE WIRE MOTHER ENERGY DRINK
WIRE MOTHER ENERGY DRINK: WHEN SHIVERING STOPS WORKING, THAT’S WHEN WE START
WIRE MOTHER ENERGY DRINK IS MADE FROM 100% REAL WIRE AND IT’S IN YOUR HANDS
[Image via]
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